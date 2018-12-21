İlahiyat Fakültesi'nde ‘Dünya Arapça günü' etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu'nun katkılarıyla “Dünya Arapça Günü Etkinliği” gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı yaptı. UNESCO Yürütme Kurulun tarafından 18 Aralık tarihinin Dünya Arapça Günü olarak ilan edildiğini belirten Prof. Dr. Bostancı, konuşmasında Arapçanın öneminden bahsetti. Kur'an-ı Kerîm'in ve İslami ilimlerin kaynaklarının dili olması dolayısıyla Arapça'nın Müslümanlar için çok önemli olduğunu kaydeden Bostancı, “Dünya genelinde Müslümanlar için vahiy dili olarak kabul gören Arapça, kültürel mirasımızın dili olması bakımından da yeni nesiller tarafından öğrenilmesi kaçınılmaz bir dildir. Arapça, günümüzde önemini ve dünya dilleri arasındaki etkinliğini gittikçe artıran bir dil olması hasebiyle ülkemizde de günden güne daha büyük bir taleple karşılaşılmaktadır. Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğumuzu bu anlamlı gün münasebetiyle düzenledikleri etkinlikten dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören program, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Haluk Karakoç'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Arapçanın öneminin ve zenginliğinin anlatıldığı bir video izletilen program, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ammar Nur'un şiir dinletisi ile devam etti. Programda ayrıca Musa el-Ensari'nin organize ettiği ödüllü Arapça yarışması gerçekleştirildi. Program, Mevlana Değişim Programıyla Ürdün Ceraş Üniversitesi'nde eğitim görmüş olan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Özlem Demir'in izlenimlerini paylaştığı konuşması ve Arapça ilahi dinletisinin ardından sona erdi.

Programın sonunda katılımcılara meşhur Arap yemeği olan felâfil ikram edildi.