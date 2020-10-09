İlahiyat Fakültesinde ‘Hadis ve Kültür' konulu açılış dersi gerçekleştirildi

Dr. Erdinç Ahatlı tarafından ‘Hadis ve Kültür' başlığıyla gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda pandemi tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan programa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcıları Dr. öğretim üyesi Şükrü Şirin ve Dr. öğretim üyesi Numan Ünver ile bazı öğretim üyeleri katıldı. Fakülte öğrencileri de dersi ekranları başında takip ettiler. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşması, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından yapıldı. Dekan Bostancı sözlerine 2020-2021 öğretim yılının öğrenciler, hocalar ve idari personel için hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı.

Eğitim faaliyetlerinin sanal dersler yoluyla devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Bostancı, “Üniversitemizin sağladığı çok güzel imkanlarla derslerimizi canlı olarak yapabildiğimiz için, derslerde gerektiğinde sizlerle sesli ve görüntülü bağlantı kurabildiğimiz için hamdediyoruz. Pek çok üniversitede bulunmayan imkanların bizlere sağlanmasından dolayı da başta Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Erdinç Ahatlı, açılış dersine yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek başladı. ‘Hadis ve Kültür' konusuna olan ilgisinin 2009 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği ‘Kültür Dünyamızda Hz. Muhammed (s.a.)' konulu sempozyumda sunduğu bir tebliğle başladığını kaydeden Prof. Dr. Ahatlı, daha sonra konu üzerine eğildiğini, 2011 yılında ‘Kültür Yapımızda Hadisler' isimli bir kitap kaleme aldığını ve konuyla ilgili çalışmalarının hala devam ettiğini ifade etti.