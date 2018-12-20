İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf müziği konseri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Korosu tarafından ‘Tasavvuf Müziği Konseri' düzenlendi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Tahir Çağman tarafından organize edilen ve Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'nden Doç. Dr. Cemal Karabaşoğlu, Öğretim Görevlisi Tuncay Kardaş ve Araştırma Görevlisi Murat Dilber'in de yer aldığı konserde hüseyni ve hicaz makamından seçilen birbirinden değerli eserler icra edildi. Program, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın Arş. Gör. Tahir Çağman'a hediye vermesiyle sona erdi.