İlçe merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapımı tamamlanmayan metruk binanın dairelerinden düşen parçalar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Karasu'nun merkezinde bulunan binanın tamamlanmayan katları tehlike saçıyor. Metruk halde duran dairelerden düşen taş, beton ve tuğla parçaları ise vatandaşları tedirgin ediyor. İşlek bir cadde üzerinde bulunan metruk yapıdan insanların üzerine taş parçası düştüğünü iddia eden Umut Sönmez, yetkililerden çözüm bulunması için yardım istedi.

“Birinin başı yanmadan önlem alınsa iyi olur”

Sokak sakinlerinden Umut Sönmez, “Köşedeki bina eski bir bina. Cadde de çok işlek. Başına taş parçası düşen de oldu. Araçlara da düşüyor. Buraya el atılmalı” derken, çay ocağı işleten Cemalettin Şirin ise, “Servis yapan çocuğumuzun bir adımla önüne taş düştü. Bir adım daha atsa, başına gelecekti. Fındık zamanı yapacağının sözünü verdi, ama aradan iki yıl geçti. Belediyemizin de ilgilenmesini istiyoruz. Evim karşıda, görüyorum, binanın demirleri görünüyor. Birinin başı yanmadan önlem alınsa iyi olur” diye konuştu.