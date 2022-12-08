İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde çalışmalar tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle çalışmalarını tamamladığı şehrin yedinci arıtma tesisi olan Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni yapılan testlerin sonuçlanmasının ardından kısa süre içerisinde hizmete alacak. 9 bin metrekarelik alana inşa edilen tesis sayesinde günde bin 960 metreküp atık su arıtılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) doğası, tarihi dokusu ve sakinliğiyle Türkiye'nin gözde ilçeleri arasında yer alan Taraklı'da inşasına başladığı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni tamamladı. 9 bin metrekarelik alanda kurulan ve ilçeye uzun yıllar boyunca hizmet verecek tesis ile Sakarya 7. atık su arıtma tesisine kavuşmuş oldu. Daha önce tamamlanan 25 kilometrelik atık su hattı ile bağlantılı şekilde bölgeye hizmet verecek tesis, 17 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirildi. Taraklı'nın atık sularının ileri seviyede arıtılarak Göynük Deresi'ne deşarj edileceği proje sayesinde günde bin 960 metreküp su arıtılacak.

İnşası tamamlanan ve testlerinde son aşamaya gelinen proje ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Projemizin inşa kısmını titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımız sayesinde tamamladık. Bölgenin evsel atık sularının en kaliteli şekilde arıtılarak yeniden doğaya deşarj edileceği proje çerçevesinde çevre düzenlemesi ve test aşamaları da kısa süre içerisinde sonuçlanacak. Böylelikle şehrimizin bugününe ve geleceğine hizmet edecek kaliteli bir eser daha bırakmış olacağız. Son teknolojinin kullanıldığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizin Taraklı'ya ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.