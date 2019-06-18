İletişim fakültesi akreditasyon süreci başarıyla tamamladı

SAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, bir yıllık incelemenin ardından akreditasyon sertifikasını aldı. Rektörlükte düzenlenen törende, sertifikayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç'a iletişim alanının duayen isimlerinden Prof. Dr. Aysel Aziz takdim etti.

Törene, İletişim Eğitim Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) adına Prof. Dr. Hülya Yengin ve Prof. Dr. Sacide Vural ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayda İnanç da katıldı. İletişim Fakültesi öğretim üyeleri de bu gururlu güne şahitlik etti. Global akademi eğitimi anlayışının öne çıktığı günlerde İletişim Fakültesi adına ilk adımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünün atmasından duyduğu gururu dile getiren Dekan Prof. Dr. İşman, diğer bölümlerin akreditasyonu için şimdiden çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. İnanç ise alanın duayen akademisyenlerince yeterli sayılmanın ve akredite olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, sürecin kendilerine özdeğerlendirme fırsatı vererek eksiklikleri öğrenme fırsatı tanıdığını dile getirdi.

İLEDAK değerlendirmeci kurulu, başvuru bağlamında Şubat ayında İletişim Fakültesindeki incelemelerini tamamlamıştı. İLEDAK'ın verdiği akreditasyon yetkisi Mayıs 2021'e kadar geçerli olacak.

İletişim eğitim programlarının akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını yaparak Türkiye'deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan bir oluşum olan İLEDAK, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun yetkilendirdiği, iletişim alanında dış değerlendirme yapan ve akreditasyon belgesi veren tek kurum durumunda.

Sakarya Üniversitesi, Türkiye'de en fazla akredite fakülte sayısına sahip yüksek öğretim kurumu unvanını 2 yılı aşkın süredir elinde tutuyor.