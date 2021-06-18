İletişimde kelebek etkisinin önemi anlatıldı

SUBÜ Personel Dairesi Başkanlığı tarafından personellerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ‘Kişisel Motivasyon ve Kelebek Etkisi' başlıklı bir eğitim düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Kişisel Motivasyon ve Kelebek Etkisi' başlıklı bir hizmet içi eğitim düzenlendi. Sapanca Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Programı Öğretim Görevlisi Zuhal Erol tarafından online olarak verilen eğitime 67 personel katıldı. Eğitimde; Edward Lorenz'in hesaplamalarla keşfettiği, “dünyanın herhangi bir noktasındaki bir kelebeğin bir kanat çırpışının dünyanın öbür ucunda bir yerde fırtınaya sebep olması” olarak bilinen Kelebek Etkisi Teorisinden bahsedilerek insanların hayatında önemsemediği küçük dokunuşların büyük sonuçlar doğurabildiğine değinildi. Öğr. Gör. Zuhal Erol, ‘iyi bir kelebek, iyi bir iletişimcidir' sözüyle iyi bir iletişim kurmanın önemine değinirken; motivasyon değerlendirmesiyle personelin eğitime aktif olarak katılımına katkı sağladı. SUBÜ Personel Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ve etkinliklerimizi pandemi sürecinde de sürdürüyoruz. Bu anlamda bize katkı sağlayan iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek” denildi.