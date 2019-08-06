İlk kan bağışı Başkan Işıksu'dan

Etkinlikte ilk kan bağışını Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu yaptı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Ağustos ayı meclis oturumundan sonra Adapazarı Belediyesi, Kaymakamlık ve Türk Kızılayı Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı. Etkinliğe Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki de katılırken, kan talebini karşılamaya yardımcı olmak ve kan bağışına teşvik amacıyla 3 kurum tarafından “Kan ver, hayat kurtar” mesajı verildi.

Kan Kampanyası hakkında bilgi veren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Kan, herkesin her zaman ihtiyaç duyabileceği en temel yaşam kaynağımız. Bağışta bulunabileceğimiz kan ile bir hayat kurtarabiliriz. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimizin ya da en yakınımızın ihtiyacı olabilir. Bu bağlamda Kaymakamlık ve Kızılay ile ortaklaşa bir kan bağışı kampanyası düzenledik. Bugün de meclis üyelerimizle birlikte Ağustos ayı olağan meclis toplantımız sonrası kampanyaya destek vermeye geldik. Kampanyaya sağlığı elverişli olan tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.