İhlas Haber Ajansı

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İlkokuldan bilgisayar ve para çalan 2 şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Limandere İlköğretim Okulu’ndan 3 adet laptop ile bin 700 TL para çalan ve jandarma ekiplerince yakalanan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Limandere İlköğretim Okulu'ndan 3 adet laptop ile bin 700 TL para çalan ve jandarma ekiplerince yakalanan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Limandere Mahallesinde bulunan Limandere İlköğretim Okulu'nda 31 Aralık 2021 günü hırsızlık gerçekleşti. İlkokuldan 3 adet laptop ve bin 700 TL para çalındı. Durumun ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlığı Y.Ö. ve S.R. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.


Y.Ö. ve S.R., jandarmadaki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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