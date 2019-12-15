İnşaat malzemesi deposundan hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaat malzemeleri deposundan hırsızlık yapan ve polis ekiplerince yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık, dün saat 22.30 sıralarında Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 828 No'lu Sokak üzerinde bulunan F.Ş.'ye ait inşaat malzemeleri deposundan el arabası, inşaat malzemesi ve kesim makinesi çalındı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince depo ve çevresinde yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını E.D. ile A.T. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.