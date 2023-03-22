İnşaat malzemesi yüklü kamyonet, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyonet, aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaynarca ilçesi Orta Mahalle Kandıra istikametinde meydana gelen kazada, inşaat malzemesi yüklü 54 HE 610 plakalı Isuzu marka kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan 41 AIK 568 plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı ilk müdahalesi sonrasında hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.