İnşaat Yapıcıları Esnaf Odası Başkanı Pınarcı: “Bu zor günler elbette geçecek”

Sakarya İnşaat Yapıcıları Esnaf Odası Başkanı Hasan Pınarcı, korona virüs salgınında esnafın ekonomik olarak büyük zorluklar çektiğini vurguladı. Devletin salgın ile mücadelesinin diğer ülkelerde görülmemiş başarılarla dolu olduğuna dikkat çeken Pınarcı, yapılan desteklemelere rağmen esnaf ve sanatkarların zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Zor günlerin geçeceğini söyleyen Pınarcı, “Yapılan desteklemelere rağmen esnaf ve sanatkarlarımız çok zor bir süreçten geçiyor. Devletimiz tüm gücüyle halkının yanında yer alıyor. Bu zor günler elbette geçecek. Gıda satışlarında gözlenen artışa oranla, inşaat sektörünün durmasıyla birlikte salgın döneminde en güvenli liman olan evlerimizde bu yıl tadilat ve boya gibi işlemlerde yapılmadı” dedi.

Gıda ürünü satan birçok zincir mağazada mobilyasından, sandalyesine her şeyin satıldığını ve bu durumun sektörü baltaladığını aktaran Pınarcı, “Hal böyle olunca esnafımız ayakta durmakta zorlanmaktadır. Kışın yaklaşmasıyla birlikte endişelerimiz artarken, büyük firmaların ve marketlerin esnafın tam iş yapacağı anda ve özel zamanlarda alakalı alakasız ürünler satması sektörleri baltalamaktadır. Gıda ürünü satan birçok zincir mağazada mobilyadan, tablete, sandalyeden, telsize, kırtasiye malzemesinden, bahçe çiçeğine kadar aklınıza gelen satılıyor. Bu konuda esnafımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu zor süreçte de esnafımız her zaman söylediğimiz gibi farkını ortaya koymalı, müşterisini elinde tutmalıdır. Vatandaşımız esnafımıza, esnafımızdan vatandaşa her zaman sahip çıkar. Çünkü en iyi birbirimizi biz anlarız” diye konuştu.