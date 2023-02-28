İhlas Haber Ajansı

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İnşaatın 3'üncü katından düştü, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde inşaatın 3 katından düşen 29 yaşındaki genç, kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde inşaatın 3 katından düşen 29 yaşındaki genç, kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti.


Gazipaşa Mahallesi Belge Sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana gelen olayda, binanın 3'üncü katında dengesini kaybeden Ramazan Kılıçoğulları (29) zemine düşerek yaralandı. Özel araçla hastaneye kaldırılan Kılıçoğulları, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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