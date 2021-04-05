‘İnsanlık ölmemiş' dedirten olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde karşıya geçmek isteyen ve fenalaşarak yolun ortasına düşen vatandaşın yardımına sürücüler koştu. Sürücüler yol kenarındaki dubalarla trafiği tek şeride düşürürken polis memuru ise üşümemesi için vatandaşın üzerine montunu örttü.

Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi alt geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşlarındaki bir adam karşıya geçmek isteyen ve fenalaştı. Araçların yoğun bir şekilde geçtiği yolda yere yığılan adamı gören sürücüler ise araçlarını durdurup yardıma koştu. Vatandaşlar yol kenarındaki dubayla caddenin tek şeridini kesti. Bu sırada yoldan geçen bir polis fenalaşan adamın üzerini montuyla örttü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan vatandaş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.