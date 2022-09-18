İptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı

Bazı soruların bir yayınevinin yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı. Sakarya'da da memur adayları, sınavın ilk oturumunda 120 soruyu 130 dakikada tamamlamaya çalışacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları, soruların bir yayınevinin yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine iptal edilmişti. Bu çerçevede iptal edilen oturumlar bugün saat 10.15'de yapılan sınavla başladı. Sakarya'da sınav öncesinde adaylar sabah saatlerinde sınava girecekleri okulların önlerine geldi. Saatlerin 10.00'u göstermesi ile okullar kapılarını kapatırken, sınav saat 10.15'te başladı. Memur adaylarının heyecanlarına ortak olan aileleri ve yakınları ise okul önlerinde bekledi. Sınavın ilk oturumu olan yetenek-genel kültür oturumunda 120 soruyu 130 dakikada tamamlamaya çalışacak olan adaylar, saat 14.45'te de 80 soruluk eğitim bilimleri oturumunda ter dökecek.