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İş çıkışında eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada çalışan kadın, iş çıkışında eski eşinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada çalışan kadın, iş çıkışında eski eşinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.


Olay, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk'ta bir fabrikada çalışan G.Y.B. isimli kadın akşam iş çıkışında servisle evine gitmek üzere yola çıktı. Araçtan inen kadın eski eşi M.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın bacağından vurduğu G.Y.B. kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. Yaralı kadın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan koca M.Y., olay yerinde jandarmaya teslim olurken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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