Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimleri devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından personele yönelik gerçekleştirilen 6331 sayılı 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda eğitim veren İş Sağlığı Uzmanı Murat Çakır, doğru malzeme kullanımını, iş güvenliğinde alınması gereken tedbirleri, yüksek yerlerde çalışanların doğru halat kullanımı konularını personele aktardı. iş güvenliğinin önemini belirten Çakır, “İş güvenliğinin amacı, yapılan işler sırasında kaza yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır” dedi.

İş Sağlığı Uzmanı Murat Çakır sözlerinin devamında, “İş güvenliğinin amacı, yapılan işler sırasında kaza yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır. İş güvenliğinde can ve mal kaybını en aza indirmek için tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirlerin başında doğru malzeme kullanımı, yüksek yerlerde çalışan işçilerin her zaman ekipmanlarının sağlam olması, kullanılan halatların sertifikalı olması ve korumasız ve ekipmansız iş yapılmaması önemlidir” diye konuştu.