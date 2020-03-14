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İş yeri sahibi dükkanının önünde silahla vuruldu: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana silahlı saldırıda iş yeri sahibi dükkanın önünde silahla vurularak yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana silahlı saldırıda iş yeri sahibi dükkanın önünde silahla vurularak yaralandı.


Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi Enver Ören caddesi üzerinde bir dükkan önünde meydana geldi. Dağhan Y., (36) isimli işyeri sahibi işyerinin önünde kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Saldırı sonucu Dağhan Y., bacağından hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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