İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerinden bilgisayar ve para çalan maskeli hırsız tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 300 TL çalan yüzü maskeli hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 300 TL çalan yüzü maskeli hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine giren yüzü maskeli bir şahıs, içeride bulunan dizüstü bilgisayar ve 300 TL nakit parayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olay ile ilgili inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin yabancı uyruklu 18 yaşındaki Nabel Falah H.H. olduğunu tespit etti. Şüphelinin saklandığı evi de tespit eden ekipler, yaptıkları operasyon ile Nabel Falah H.H.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, çalınan dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.