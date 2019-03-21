İSEFAM tarafından 'Kitap Müzakereleri' etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından 'Kitap Müzakereleri' kapsamında etkinlik düzenlendi.

İSEFAM tarafından düzenlenen ‘Kitap Müzakereleri' etkinliği kapsamında “Finans Teorisini Yeniden Düşünmek” kitabı, Prof. Dr. Mehmet Saraç başkanlığında müzakere edildi. İslam ekonomisinin doğası ve yapısı konusuna değinen Prof. Dr. Mehmet Saraç, bu ekonominin sürdürülebilir ve evrensel boyutuna vurgu yaptı. Ayrıca sosyoloji, psikoloji ve ilahiyat gibi diğer disiplinlerle ortak bir dilin geliştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Saraç, metodolojik çalışmaların her zaman ön planda tutulması gerektiğini ifade etti. Fayda teorisi gibi temel meselelerde de çalışılmaya muhtaç pek çok husus olduğuna değinen Prof. Saraç, fayda yerine 'felah' kavramı gibi İslami perspektife uygun kavramsallaştırmaların yapılmasının önemini vurguladı.

Programda faiz meselesine de değinen Saraç, insanları dini düşüncelerinden bağımsız olarak faizsiz bir sistemin gerekliliğine ikna etmenin elzem olduğuna değindi. Saraç, buna ilave olarak İslami finans çalışmalarının aslında faiz gibi muhkem hale gelmiş bir meseleyi karşısına aldığını ve bu meselenin, konunun köklerine inilerek halledilmesi gerektiğini ifade etti. Paranın tanımı, üretimi ve arzı ile borç meselelerini çözmeden faiz konusuna çözüm bulmanın zor olduğuna işaret eden Mehmet Saraç, temelde borçla ilgili zihni dönüşümün sağlanması gerektiğini belirtti.