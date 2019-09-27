“İslam Düşünce Disiplinleri ve Dini Düşüncenin Geleceği” SAÜ'de konuşuldu

İlahiyat Fakültesi konferans salonunda açılış dersi kapsamında gerçekleşen konferansa İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Arkan konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşmasıyla başlayan konferansta Prof. Dr. Arkan, felsefe, kelam ve tasavvuf olmak üzere üç metafizik disiplinden ve tarım, sanayi ile yapay zekaya dayalı bilgi toplumu çerçevesinde 17'nci yüzyıl öncesi ve sonrası Müslümanlar için değişim konularından söz etti.

Müslümanların temel sorununu belli konularda “sürekliliğin inşası” başlığı altında anlatan Arkan, “17'nci yüzyıl, Müslümanlar için modernleşme anlamında değişim ve değişimi yönetme çabasıdır. Bu değişimi ele aldığımızda en önemli iki kavramın bilim ve teknoloji olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Şu anda merkezin insan değil, insan dışında bilim ve teknolojinin ortaya koyduğu sanal ve yapay zeka olduğunu belirten Prof. Dr. Arkan, “Makineler, insanın ihtiyacı olandan çok daha fazlasının üretilmesine imkân verdi ve bunun sonucu olarak paylaşma sorunu ortaya çıktı. Tarım toplumunda doğal olarak böyle bir sorun yoktu” diye konuştu.

Gelecekteki yapay zekanın etkilerinden bahseden Prof. Dr. Arkan, “Gelecekte aile, şehir yaşamı ve eğitim ciddi şekilde değişecek ve bunun sonucunda kimlikler ve dini düşünce de değişecek” şeklinde konuştu.

Konferans katılımcıların sorularının cevaplanması ve hediye takdimiyle sona erdi.