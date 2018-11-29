İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İslam düşüncesinde felsefenin yeri SAÜ'de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (SAÜ) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım etkinleri kapsamında ’İslam Düşüncesinde Felsefenin Yeri’ isimli bir konferans gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (SAÜ) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım etkinleri kapsamında 'İslam Düşüncesinde Felsefenin Yeri' isimli bir konferans gerçekleştirildi.


SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya konuşmacı olarak katıldı. Felsefe, İslam ve düşüncenin bir araya gelmesi ya da gelebilir mi düşüncesinin kadim zamanlardan beri tartışıldığını söyleyen Prof. Dr. Bayram Çetinkaya, "İlim, hikmet ve irfan, birbirinden koparırsanız orada düşünce ortadan kalkar, düşüncenin temeli insanın kendisine ait olanı ifade etmesidir. İslam düşünce geleneğinde gerek kurumsal gerekse geleneksel eğitim müesseselerimizde zaten bu üç boyutun varlık bulduğunu ve devam ettiğini görüyoruz. Yani burada özgünlük önemlidir" dedi.


Felsefenin köken olarak hikmetle buluşması ilişkisine değinen Prof. Dr. Bayram Çetinkaya, "Hikmet bu anlamda herkese verilen bir ikram değildir. Hikmet ilimden ve bilimden kopuk bir alan değildir. Gerçi Antik Yunan'daki temsilciler hikmetin veya felsefenin Tanrı'nın Yunan milletine bir hediyesi olarak düşünüyorlardı ama aslında onların beslendiği kaynak, neredeydi? Yine doğudaydı. Ama şunu söyleyebiliriz ki felsefe, bize ait bir kavram değil. Hikmet geleneğinde asıl kaynağımız Kuran ve Sünnet; Çünkü buradan damıtıyoruz, Ama Müslümanlar bununla yetinmemiş. Bir de yabancı kaynaklar dediğimiz Hint ve İran felsefeleri, Batıdan ise Antik Yunan felsefesi ve bilimi. 830'da Beytü-l Hikme dediğimiz Abbasiler döneminde, tarihin en büyük tercüme faaliyetleriydi ve 400 yıl sürmüştür" diye konuştu.


Program Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya'ya çiçek takdim edilmesinin ardından son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.