İstanbul'un arka bahçesindeki gölün rengi değişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren lodos, Sapanca Gölü'nde dalgalara ve renk değişimine sebep oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren lodos, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bu doğrultuda etkili olan lodos, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde dalgaların oluşmasına ve gölde renk değişimine sebep oldu. Lodosun etkili olduğu göldeki renk değişimi kıyı şeritlerinde mavinin açık tonlarında orta kısımlarda ise koyu tonlarında olduğu görüldü.