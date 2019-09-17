İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde istinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde istinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Olay, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir elektrik dağıtım şirketine ait 34 JE 7882 plakalı cip'in sürücüsü site bahçesine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçenin istinat duvarından düşen cip, duvarda asılı kaldı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.