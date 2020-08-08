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İşveren tercihinde SUBÜ 11. sırada

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bir internet sitesi tarafından üniversite tercihi yapacak öğrenci adaylarına yol göstermek amacıyla hazırlanan ‘İşveren İlgi Endeksi’nde Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 11.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bir internet sitesi tarafından üniversite tercihi yapacak öğrenci adaylarına yol göstermek amacıyla hazırlanan ‘İşveren İlgi Endeksi'nde Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer aldı.


Bu kapsamda çalışmada internet sitesi üzerinden yeni çalışanlarını arayan 486 bin işveren kullanıcısının 200 milyon hareketi incelendi. Bu hareketler iş arayanların öz geçmişlerindeki bilgiler ile eşleştirilerek veriler ortaya konuldu. Mezunların üniversitelerinden mezun olduktan sonraki ilk 2 yılda işe girme hızları ile işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha çok ilgi gösterdikleri belirlendi. SUBÜ; Hacettepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Ege Üniversitesi gibi üniversiteleri geride bırakarak devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer aldı ve işverenlerin mezunlarını en çok aradığı üniversitelerden biri oldu. SUBÜ, öncüsü olduğu +1 Eğitim Modeli ile öğrenci ve işverenlerin tercihinde öne çıkıyor.

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