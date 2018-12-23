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İtalya'da bir grup Türk'ün metrodaki şakası medyada ilgi gördü

İtalya’da metro durağında bir grup Türk’ün aralarında eğlenirken çektikleri video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İtalya'da metro durağında bir grup Türk'ün aralarında eğlenirken çektikleri video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.


İtalya'da metroya binen bir grup Türk, aralarında eğlenirken çektikleri videoyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başardı. Metro istasyonda durunca gruptan birisi aşağıya inip ‘Karasu-Kocaali boş araba' diye bağırmaya başladı. Metroya tekrar binen şahıs, ‘Kaptan orta kapıyı kapat' diyerek eskilerde kalan muavinlik mesleğini akla getirdi. Sosyal medyada beğeni toplayan videonun İtalya'da bir metro istasyonunda çekildiği belirtildi.

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