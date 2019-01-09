İtfaiye ekipleri 2018'de 4 bin 998 olaya müdahale etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı faaliyet raporu açıklandı. Büyükşehir İtfaiye Dairesi 2018 yılı içerisinde toplamda 4 bin 998 olaya müdahale etti. Faaliyet raporu hakkında açıklamalarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, “İtfaiye teşkilatı olarak Sakarya'nın huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutuyoruz. Yıl içerisinde 3 bin 227'si yangın, bin 771 tanesi de kurtarma olmak üzere toplamda 4 bin 998 olaya müdahale ettik” dedi.

“Bin 518 boğulma vakasına müdahale”

Vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz mesailerine devam edeceklerini söyleyen Arancı, “Yangın olaylarının yanında cankurtaran ve birçok hizmeti bünyesinde barından itfaiye teşkilatı olarak 2018 yılında sahillerimizde vatandaşlarımızın güvenliği için büyük önlemler aldık. Yaz sezonu boyunca bin 518 boğulma vakasına anında müdahale ettik. Sezon süresi boyunca, cankurtaran ekiplerimizin koruduğu sahillerde hiç can kaybının olmaması en büyük mutluluğumuzdur. İtfaiye teşkilatı olarak birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Yıl boyunca eğitim ve tatbikat düzenliyoruz. Okullarımızda ve kamu kurumlarında uygulamalı eğitimler verdik. Sakaryalı vatandaşlarımızın yangın konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmaları için çalışmalar gerçekleştirdik. 2019 yılında çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.