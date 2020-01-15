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İtfaiye ekiplerine droneli eğitim

Hendek İtfaiye Grup Amirliğinde çalışan personele köpük su kulesi eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında drone ile çekim yapılan alanlara daha hızlı müdahaleler yapıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hendek grup amirliği personeline köpük su kulesi eğitimi verdi. Kulenin uç kısmında kalan kameralar ile müdahale edilen yerler görüntülenebiliyor. Yangın durumunda Drone ile tepeden yapılan çekimler sayesinde yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi ve böylelikle can, mal kayıplarının önüne daha hızlı geçilebilmesi hedeflendi.


İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Personellerimize yönelik gerekli eğitimleri vererek bilinçlenme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hendek'te bulunan grup amirliği personelimize köpük su eğitimi vererek olası yangın anında hızlı müdahalelerde bulunulabilmesi için çalışmalar düzenledik. Kulelerimizde bulunan kameraların yetersiz kaldığı durumlarda çözüme hızlı bir şekilde ulaşabilmek için drone ile yardım alıyoruz. Havadan görüntüler alarak olaylara daha hızlı müdahale edebilmemiz mümkün oluyor. Sorunlara daha hızlı çözümler için eğitimlerimiz her zaman devam edecek” sözlerine yer verildi.

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