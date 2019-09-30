İtfaiye erleri Demokrasi Meydanı'nda minik öğrencilerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ‘İtfaiye Haftası'nda Demokrasi Meydanı'nda minik öğrencilere uygulamalı eğitimler sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘İtfaiye Haftası'nda Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği çeşitli etkinliklerle minik öğrencilerle buluştu. Arifiye Kazım Karabekir İlkokulu ve Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel İlköğretim Okulu'ndan eğitime katılan toplam 125 öğrenci ilk olarak yangın ve kurtarma esnasında kullanılan araçlar hakkında bilgiler aldı.

Minik itfaiyeciler daha sonra özel olarak kurulan parkurda yangın söndürme, tam vücut kemeriyle yatay geçiş ve yüksekten iniş, hortum taşıma ve çekiçle takoza vurma gibi eğitimleri uygulamalı olarak yerine getirdi. Gün boyunca Demokrasi Meydanı'nda öğrencilere eğitim sunacak itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Konuyla ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İtfaiye Haftası'nda geleceğimiz olan çocuklarla buluşarak bu haftayı daha da anlamlı kıldık. Tüm öğrencilerimize hayatları boyunca başarılar diliyor, tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz” dedi.

25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘İtfaiye Haftası'nı kutlayan ve itfaiye teşkilatının tüm çalışanlarına kolaylıklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ile çalışan teşkilatımızın İtfaiyecilik Haftası'nı kutluyorum. Rabbim'den çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye teşkilatımızı kuvvetlendirmeye, ilçelerimizde de teşkilatlanmaya devam ediyoruz. İnşallah kısa süre önce projesini açıkladığımız ve ihalesini gerçekleştirdiğimiz Hendek İtfaiye Teşkilatını da hızla tamamlayarak hizmete sunacağız” diye konuştu.