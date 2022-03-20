İhlas Haber Ajansı

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İtfaiye erleri derede mahsur kalan baykuş için seferber oldu

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.


Taraklı ilçesi Hacımurat Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinden geçen dereye düşen baykuşun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, mahsur kalan baykuş için kolları sıvadı. Halat yardımı ile soğuk suya inen itfaiye eri, dere yatağı içerisinde mahsur kalan baykuşu kurtardı. İtfaiye ekiplerinin baykuş kurtarma operasyonu ise çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

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