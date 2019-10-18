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‘İyi Çocuk' AKM'de sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Fiil Sanat tarafından sahnelenen ‘İyi Çocuk’ adlı çocuk oyunu ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Fiil Sanat tarafından sahnelenen ‘İyi Çocuk' adlı çocuk oyunu ile devam etti.


Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tiyatro gösterimine minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İyi bir çocuk olduğunu düşünen ancak şirinleri göremeyen bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı tiyatro gösterimi, minik öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.

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