İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘İyi, Kötü&Ekonomi' kitap müzakeresi SAÜ'de yapıldı

Sakarya (SAÜ) Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen ‘Kitap Müzakereleri’ kapsamında, Tomas Ledgacek’in “İyi, Kötü&Ekonomi” kitabı müzakere edildi.

Sakarya (SAÜ) Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen ‘Kitap Müzakereleri' kapsamında, Tomas Ledgacek'in “İyi, Kötü&Ekonomi” kitabı müzakere edildi.


İSEFAM Seminer Salonu'nda yapılan müzakerenin başkanlığını, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Göçer yaptı. 'Efsanelerdeki ekonomik düşünce ve günümüz ekonomilerindeki efsaneye bakış' Kitapta ‘meta ekonomi' üzerinde durulduğunu belirten Kenan Göçer, “Bugün ekonomi kavramıyla ilgili sadece formüllerden oluşmuş bir algı söz konusu. Kitapta vurgulanan mesaj ise; iktisatçı olabilmek için ya iyi bir felsefe ya da iyi bir matematik bilmek gerektiğidir. Sadece iktisat üzerine çalışan biri, asla iyi bir iktisatçı olamaz. Dolayısıyla kitapta meta ekonomi, yani ekonomi ötesine çağrışım yapılıyor. İktisat, Gılgamış Destanı'ndan okunmaya çalışılmış. Bundan 4 bin yıl öncesi. Efsanelerdeki ekonomik düşünceyle günümüzdeki ekonomi kavramını karşılaştırınca; bugün iktisadi kalkınma için insani ilişkilerden feragat edilmesi gerekir” dedi.


Müzakere, katılımcıların soru ve yorumlarının alınmasının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.