İYİ Parti Başkan Adayı Dr. Arslan: “Adapazarı için değişim vakti gelmiştir”

Korucuk Mahallesi'nde Baytur Korukent Sitesi sakinleri ile bir araya gelen İYİ Parti Adapazarı Belediyesi Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, Adapazarı'nın eksiklerine derman olacak yol haritası ve projeleri hazırladıklarını söyledi.

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, hız kesmeden devam ettirdiği seçim çalışmaları kapsamında Korucuk Mahallesi'nde bulunan Baytur Korukent Sitesi sakinleri ile buluştu. Düzenlenen toplantıda Adapazarı'nın derdine derman olacak yol haritası ve projelerin kendilerinde olduğunu söyleyen Arslan, “Bu yola çıkarken İYİ Parti olarak güzel bir hazırlık yaptık. Türkiye'de ‘İYİ' belediyecilik adına yapılan bütün hizmetler bir havuzda toplandı. Bunlar kategorilendi ve biz bunlardan Adapazarı'nda uygulayabileceğimiz projeleri alarak planladık. Güzel bir çalışma sonunda Adapazarı'nın derdine derman olacak bir yol haritası ve çalışma programı hazırladık” dedi.

Şehre bir kimlik ve mimarisine de bir karakter kazandırmak istedikleri konusuna vurgu yapan Arslan, “21. yüzyıla gelmişiz, şehrimiz ile övünebileceğimiz neyimiz var? Şehrimizin bir kimliği yok. Biz bu şehre bir kimlik kazandırmak, mimarisine de bir karakter kazandırmak istiyoruz. Bunu hep beraber yapalım istiyoruz. Artık bu şehrin bir mimari karakteri olsun. İnsanlar buraya gelip bir selfie yaptığında gönderdiği kişiler o fotoğrafın Adapazarı'nda çekildiğini anlasın istiyoruz. Bunu istemek yanlış mı? Bunları yaparken insanların özgür iradelerine karışalım demiyoruz. Vatandaşlarımız evlerinin iç kısımlarını tabi ki kendi özgür iradeleri ile dizayn edecek ama dış kısmı ise; camlarının, kapılarının, binaların hizasıyla ve dış cephelerinin uyumuyla bütünlük arz etsin istiyoruz. Bu konuya bir yerden başlamamız ve başarıyla sonuçlandırmamız lazım” diye konuştu.

Adapazarı için değişim vakti

Dr. Arslan, “Başka şehirlerde olan güzel şeyler bizim şehirde olmuyor diye ben üzülüyorum. Öyle şehirler var ki ekonomisi bizim şehirden daha düşük. Bizim şehrimizde tarım, ticaret ve sanayi var. Batı'da olan bir şehiriz, denizi, gölü, ırmağı var yani yok yok bu şehirde. Ama kocaman bir köyde oturuyoruz. Şimdi bunu değiştirme vakti geldi. Allah nasip ederse bunu biz düzeltip, değiştireceğiz. Bizim isteğimiz, dileğimiz ve yola çıkış gayemiz bu. Bir değişim vakti gelmiştir ve bu değişim Adapazarı'na iyi gelecek. İyi hizmetin adaletli yönetimin tam zamanıdır” şeklinde konuştu.

Doğu Marmara'nın en büyük Megaparkı

Örnek şehir Adapazarı'nı hep birlikte inşa etmek istediklerini de belirten Dr. Aydoğan Arslan, “Bizler çocuklarımız için kreşlerden, gençler için spor alanlarına, eğitim yuvalarına, yaşlılarımız için gündüz bakım evlerinden, Alzheimer merkezine kadar birçok sosyal projeler hazırladık. Tarımda birçok proje hazırladık; yerli tohum bankasından, çiftçinin desteklenmesine, tarım alanlarından, ürettiklerini direk halk ve toptancıya satabilecek merkezlere ve soğuk hava deposuna kadar. Bizim Türkiye'ye örnek olmamız lazım. Allah nasip ederse ‘Örnek Şehir Adapazarı'nı' hep beraber inşa etmek istiyoruz. Bu kapsamda da Doğu Marmara Bölgesi'nin en büyük Megapark'ını buraya Korucuk'a yapacağız. Burada her türlü sportif faaliyetlerin yerine getirilebileceği karavan park alanları, çadır park yerleri vb. sosyal tesisleri bünyesinde bulunduracak bölgenin tek Megaparkı inşa edilecek inşallah” ifadelerini kullandı.