İYİ Partili kadınlar Adapazarı'nda kapı kapı dolaşıyor

İYİ Parti Adapazarı İlçe Kadın Kolları 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçime sayılı günler kala kapı kapı dolaşıp broşür dağıtıyor. Kadınlar ‘İYİ' bir Adapazarı için destek istiyor.

Kadın kolları üyeleri, gittikleri ev ve işyerlerinde seçmenlere İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı Dr. Aydoğan Arslan'ın hem selamını iletiyor, hem de Adapazarı'na yapılacak olan hizmetler hakkında bilgiler veriyor. Kapı kapı broşür dağıtarak ev halkı ile bire bir görüşmeler yapan İYİ Parti Kadın Kolları ‘Doktor göreve gelecek Adapazarı iyi olacak” diyerek Dr. Aydoğan Arslan'ın her alanda hazırladığı projelerini anlatıyor.

İYİ Parti Adapazarı Kadın Kolları, "31 Martta gerçekleştirilecek seçimler için şehrin cadde ve sokaklarını teker teker gezerek partimizin hayata geçireceği seçim çalışmalarını vatandaşlarımıza duyurmaya çalışıyoruz. Geceli gündüzlü çalışmalarımız gün geçtikçe hızlanmaktadır. Bizler 20 yıldır hizmet alamayan, sürekli irtifa kaybeden Adapazarı'nın ihtişamlı bir ayağa kalkışına destek olmak. Ziyaret ettiğimiz evlerde İYİ bir Adapazarı beklentisi çok yüksek. İnşallah 31 Mart'ta İYİ belediyecilik bayrağını başta Adapazarı olmak üzere Sakarya'da dalgalandıracağız” dediler.