İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde İYİ Parti Sakarya İl Başkan Yardımcılarının içerisinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z.B. idaresindeki 54 ADE 973 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen ve içerisinde İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları Selahattin Mungan ile Yüksel Esmeroğlu'nun olduğu otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada, Z.B. ile başkan yardımcıları yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.