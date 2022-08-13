İzinsiz tadilat çalışması binayı mühürletti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan binada yapılan izinsiz tadilat çalışması, Adapazarı Belediyesi Teknik Ekiplerince tespit edildi. Çalışma durduruldu, taşıyıcı sistemde görülen tahribat neticesinde bina mühürlendi.

Adapazarı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen incelemeler hızla sürüyor. Yapılan son incelemede, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan binada izinsiz tadilat çalışması yapıldığı tespit edilerek hemen gerekli çalışmalar yapıldı. Gerçekleşen inceleme neticesinde tahribat görülerek bina mühürlendi.

Yapılan açıklamada, “Adapazarı Belediyesi Teknik Ekibi tarafından yapılan yerinde inceleme neticesinde, Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:15 adresinde bulunan yapının zemin (dükkan) katında izinsiz tadilat çalışması yapıldığı görülmüştür. Tadilat çalışmasında ise zemin kat 6B ve 6C aksındaki YP2 güçlendirme perdesinde tahribat yapıldığı ve yapının tümüyle (Z*2 olmak üzere toplam 3 kat) statik olarak etkilendiği tespit edilmiştir. Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından tutanak tutularak yapı mühürlenmiş, gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapıda bulunan tüm vatandaşlar bilgilendirilmiş ve taşıyıcı sistemde yapılan tahribat ile ilgili güncel Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre performans analizi çalışmaları sonuçlanana kadar yapının kullanılmaması gerektiği bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.