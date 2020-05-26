İzmir'de cami sistemine sızılmasında hedef haline gelen amatör telsizcilerden tepki

İzmir'deki camilerin merkezi ses sisteminden yayılan müzik yayınında hedef gösterilen amatör telsizcilerden duruma tepki geldi. Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (SAKRAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Özbakış, “Vatandaşlarımızdan ricamız Türkiyemizde olan bu tip olaylarda ilk akla gelen amatör telsizcilerin olmaması” dedi.

İzmir'deki camilerin merkezi ses sisteminden yayılan müzik yayını, korona virüs salgınından sonra Türkiye gündemine oturdu. Olayla ilgili savcılıkça soruşturma başlatılırken, bazı köşe yazılarında bu olayın amatör telsizciler tarafından yapıldığı öne sürüldü. Adeta hedef tahtası olan amatör telsizciler ise bu duruma tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında olan Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (SAKRAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Özbakış, bu tip olaylarda hedef gösterilen amatör telsizcilerin olmaması gerektiğini belirtti. Özbakış, amatör telsizcilerin afet ve acil durumlarda kurum ve kuruluşların haberleşme ağında yardımcı olduklarını ve hiçbir amatör telsizcinin bu tür olaya karışmayacağını belirtti. Telsizin eski bir teknoloji olduğunu belirten Özbakış, resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra izci kurumları, dağcı kurumları hatta çay ocaklarının bile telsiz kullandığını ifade etti. Soruşturma devam ederken, olayın faili henüz belli olmamışken zan altında bırakılmanın çok üzücü bir durum olduğunu belirten Özbakış, soruşturma sonrasında failin amatör telsizci olması doğrultusunda Türkiye'deki 30 bin amatör telsizci tarafından dışlanacağı ve lisansının elinden alınarak resmi kurumlar tarafından cezai işlem uygulanacağına da değindi.

Gürel Özbakış, “Geçen hafta içerisinde İzmir'de camilerden müzik yayını yapılmasıyla ilgili kötü bir olay gerçekleşti. Bu tür olaylarda ilk olarak akla gelen amatör telsizciler fakat bu tür olaylarda amatör telsizciler gerçekten zor durumda kalıyorlar. Biz amatör telsizcileri destekliyoruz, çünkü böyle çirkin olayları yapacaklarını düşünmüyoruz. Amatör telsizciler bilindiği üzere afet ve acil durumlarda resmi kurum ve kuruluşlarımıza haberleşme konusunda destek vermek için bu hobiyi sürdürüyorlar. Bu faaliyetlerde bulunan amatör telsizciler bu tip cami ve ezan sistemlerine girip bu tip provokasyonları yapabileceklerini düşünmüyoruz” dedi.

"Bu olay İzmir değil tüm Türkiye'de üzücü bir olaydır"

Amatör telsizcilerin Türkiye'nin tanıtımı açısından dünyada ellerinden geleni yaptıklarını ve bu tip olaylarda amatör telsizcilerin hedef gösterilmesinin üzücü olduğunu belirten Özbakış, “Amatör telsizciler Türkiye'nin tanıtımı açısından dünya platformunda ellerinden geleni yapmaktadırlar. Günümüzde telsiz çok eski teknoloji olmasına rağmen sadece amatör telsizciler tarafından değil de birçok kurum ve kuruluş tarafından izcilik kurumları olsun, dağcılık kurumları olsun, yani çaycılara kadar tüm gruplar bu telsizi kullanıyorlar. Sadece burada amatör telsizcilerin hedef gösterilmesi çok doğru değil. Amatör telsizciler sadece bu telsizi kullanan kişiler olmakla beraber eğitim ve sınavdan geçmiş, kanun ve yönetmeliklerini çok iyi bilen kişilerdir. Soruşturma süreci devam ederken amatör telsizcilerin hedef gösterilmesi çokta doğru değildir. Varsayalım ki amatör telsizci olduğunu düşünelim, Türkiye'deki 30 bin amatör telsizci tarafından bu arkadaş dışlanacak, lisansı elinden alınacak ve resmi kurumlar tarafından cezai işlem uygulanacaktır. Bu olay İzmir değil tüm Türkiye'de üzücü bir olaydır. İnşallah bundan sonra böyle olaylar gerçekleşmez. Temennimiz o yöndedir ve camiamız açısında da bu olay çok üzücüdür. Amatör telsizciler her zaman resmi kurum ve kuruluşların yanındadır ve destek vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız Türkiyemizde olan bu tip olaylarda ilk akla gelen amatör telsizcilerin olmaması biz her zaman kurum ve kuruluşlarımıza destek vermek için onlarla birlikteyiz” diye konuştu.