İzmir'de olan deprem bölgesine Sakarya'dan destek

SAKARYA (İHA) – İzmir'de 6.6. büyüklüğünde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesi, 120 kişinin ise yaralanması ile sonuçlanan deprem bölgesine Sakarya AFAD'dan 3 arama kurtarma aracı, 12 arama kurtarma personeli, 4 köpek, 1 koordinasyon tırı, 10 itfaiye personeli, 1 itfaiye aracı, 6 kişilik UMKE ekibi 1 adet sahra hastanesi ile birlikte yola çıktı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de yaşanan deprem sonrasında İl AFAD'dan 3 arama kurtarma aracı, 12 arama kurtarma personeli, 4 köpek, 1 koordinasyon tırı, 10 itfaiye personel, 1 itfaiye aracı ile 6 kişilik UMKE ekibinin 1 adet Sahra hastanesi ile birlikte yola çıktığını açıkladı. Kaldırım, ‘Sakarya'mız İzmir'in yanında' diyerek yaptığı paylaşımda İzmir'e geçmiş olsun dileklerini de iletti.