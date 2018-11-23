Jandarma 'çocuğun cinsel istismarı' aranan şahsı yakaladı

Sakarya'da jandarma ekipleri 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan bir şahsı yakalarken, başka bir operasyonda ise çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarı bilgi üzerine 32 Evler Mahallesi'nde ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 yıl 4 ay hapis cezası olan S.K. isimli zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi cezaevine gönderildi.

İstihbarat ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Erenler ilçesi Nakışlar Mahallesi'nde ikamet eden N.T. isimli bir şahsın evine de operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 386 adet çeşitli çap ve büyüklükte fişek ele geçirildi. Şüpheli N.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.