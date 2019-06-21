Jandarma D-100'de kuş uçurtmuyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 karayolunda Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince periyodik olarak günün her saatinde yapılan uygulamalarla adeta kuş uçurtulmuyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il ve ilçelerde güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yaptıkları kararlı uygulamalar ve operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Gün geçtikçe artan karayolu trafiğinde Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan D-100 karayolu Sakarya kesiminde jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri uygulamalar ile kuş uçurtmuyor. Bir yandan kuralsız sürücülerin önüne geçebilmek için uygulamalarını aralıksız sürdüren ekipler diğer yandan ise suçlulara göz açtırmıyor.

D-100 karayolu Serdivan ilçesi Yukarıdereköy mevkiinde kurdukları uygulama noktasında araçları tek tek durduran ekipler, araç ve sürücülerin evraklarını kontrol ediyor. Kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulayan ekipler, ayrıca kural tanımayan sürücüleri de tespit ediyor. İstihbarat ve narkotik ekipleri özel eğitimli köpeklerle araçlar didik didik aranırken, GBT kontrolü yapan ekiplerce suçlular bir bir yakalanıyor.