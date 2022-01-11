İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma ekipleri, çevre kirliliğinin önlenmesi için yaylada denetim yapacak

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası’nda çevreye verilen zararın önlenmesi için jandarma ekipleri bölgede görev yapmaya başladı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'nda çevreye verilen zararın önlenmesi için jandarma ekipleri bölgede görev yapmaya başladı.


Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'na gelen vatandaşların çevreyi kirletmesi ve verdikleri zarar sonrasında Soğucak Yaylası Koruma, Kollama ve Kalkındırma Derneği üyeleri, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Sapanca Kaymakamı Abdürrezzak Canpolat ile görüşme sağladı. Gerçekleşen görüşme sonrasında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaylada görev yapmaya başladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.