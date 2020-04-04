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Jandarma ekipleri ihtiyaç sahiplerinin paralarını evlerine kadar götürüyor

Jandarma ekipleri korona virüsü tedbirleri kapsamında PTT önlerinde yığılmaları önlemek için Sakarya Valiliğinin almış olduğu karar neticesinde paraları vatandaşların evlerine kadar götürüyor.


Devletin ihtiyaç sahibi ailelere tahsis ettiği bin TL yardım paraları için PTT'lere gitmek isteyen vatandaşlara yeni bir tedbir geldi. Sakarya Valiliği almış olduğu kararla korona virüsü tedbirleri kapsamında PTT önlerinde yığılmaları önlemek için jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde yaşayan vatandaşların paralarını ayaklarına götürüyor. Koşullara uyan kişiler için bin TL sosyal yardım desteği için oluşturulan komisyonlar, hak sahibi şahısların paraları PTT şubelerinden toplu olarak alınarak hak sahiplerine tutanak ve imza karşılığın da teslim ediliyor.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların sağlığı için destek vermeye devam ediyor.

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