İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma ekipleri okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya’da jandarma ekipleri 548 öğrenci servisi ile 174 okul çevresinde güvenlik kontrolü gerçekleştirdi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya'da jandarma ekipleri 548 öğrenci servisi ile 174 okul çevresinde güvenlik kontrolü gerçekleştirdi.


2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya'da okul çevrelerinde denetimler arttırıldı. Bu çerçevede jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşması ve okullarında güvenli şekilde eğitimlerine devam edebilmesi için yol üzerinde trafik, okul giriş ve çıkışlarında öğrenci servisi kontrolleri gerçekleştiriyor. 12 Eylül'den bugüne şehir genelinde 548 öğrenci servisi ile 174 okul çevresinde güvelik kontrolleri yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.