Jandarma ekipleri Sakarya'da suça geçit vermiyor

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirde suça geçit vermiyor. Ekiplerce Geyve ve Ferizli ilçelerinde adli makamların koordinesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bir yandan esrar ve uyuşturucuya karşı operasyonlarını kararlılıkla yürüten ekipler diğer bir yandan ise tarihi eser kaçakçılığını da önlüyor. Bu kapsamda Geyve ilçesi Ahibaba Mahallesinde alınan bir ihbarı değerlendiren ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda sikke, yüzük, mühür vb. malzemelerin bulunduğu 107 parça tarihi eser ele geçirildi.

Diğer bir operasyon ise Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesinde jandarma narkotik köpeklerinin de katılımı ile gerçekleştirildi. Operasyonda; bir evin çatısında ve bahçesinde saksılara yasadışı ekimi yapılmış 30 kök kenevir ile 5 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin haklarında işlem başlatılan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.