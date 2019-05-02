Jandarma ekiplerinin nisan ayı raporu: 57 tutuklama

Sakarya İl Jandarma ekiplerince Nisan ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 343 şahıstan 57'sini çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma ekipleri il ve ilçede suça ve suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor. Jandarma ekiplerini güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmek için gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor. Jandarma ekipleri nisan ayında 153 bin 224 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 343 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 343 şüpheliden 57'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 286 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Kablo hırsızları yakalandı”

Taraklı ilçesi Akçapınar Mahallesinde meydana gelen kablo hırsızlığı failleri F.Ç. ile R.Ö. isimli şahıslar ile Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesinde meydana gelen Türk Telekom'a ait İnternet ve Telefon kablo hırsızlığı firarileri G.D., S.S., ve S.E. jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.