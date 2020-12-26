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Jandarma ekiplerinin suçüstü yaptığı kumarbazlara 43 bin 750 lira ceza

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki bir evde gece saatlerinde kumar oynayan 10 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki bir evde gece saatlerinde kumar oynayan 10 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde yapılan operasyonda şahıslara korona virüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamak suçundan toplam 43 bin 750 lira ceza kesildi.


Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesi Düzakçaşehir Mahallesinde bir evde sokağa çıkma kısıtlama saatleri içerisinde kumar oynandığı istihbaratını alan jandarma ekipleri M.Ç. isimli kişinin adresine operasyon düzenledi. Yaptıkları operasyon neticesinde 10 kişiyi kumar oynarken yakalandı. Yapılan aramada ise kumarda kullanılan 35 bin 571 lira, 200 Dolar, 150 Euro banknotlara oyun kağıdı ve oyun taşı ele geçirildi. Konuyla alakalı 10 kişi hakkında sosyal mesafe kuralına uymamaktan 31 bin 500 lira ve kumar oynadığı sebebiyle 12 bin 250 lira olmak üzere toplamda 43 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

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