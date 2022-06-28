Jandarma karakolunda yaşanan su baskınına anında müdahale

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da etkisini gösteren kuvvetli yağış esnasında baskın, sel gibi olumsuzlukların yaşanmaması için sahada çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdü. Ferizli İlçe Jandarma'da yaşanan su baskınına ise SASKİ ekipleri anında müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehirde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış esnasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne aldığı önlemlerle geçti. Şehrin tüm bölgelerinde teyakkuzda olan ekipler baskın ve sel gibi olayların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdü. Sakarya'nın her geçen gün daha fazla genişleyen sağlam altyapısı ve tüm personelin sahada sürdürdüğü özverili çalışmalar ile yaşanan kuvvetli yağış şehirde olumsuzluklara neden olmadı. Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yaşanan su baskınına ise ekipler anında müdahale ederek sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu.

Yağışla ilgili yapılan açıklamada ise, “Tüm personelimiz ve araçlarımız Sakarya'nın ilçelerinde gün boyu teyakkuz halindeydi. Vatandaşımızın canına ve malına en ufak bir zarar gelmemesi için önlemlerimizi yağış başlamadan önce aldık. Yağışın başlamasının ardından ise gerekli müdahaleleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ekiplerimiz her ihtimale karşı nöbetlerini gece boyunca sürdürecek” ifadeleri kullanıldı.