Jandarma kasım ayı uyuşturucu raporu: 9 tutuklama

Sakarya'da jandarma ekiplerince Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 54 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda Jandarma Narkotik timleri tarafından Kasım ayı içerisinde 30 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 54 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edilirken şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. 45 şüpheli için ise adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma Narkotik ekiplerince narkotik köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda bin 305 adet extacy uyuşturucu hap, 7 kilo 45 gram kubar esrar, 216 gram sentetik kannabinoid maddesi, 271 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, 10 gram eroin, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 104 adet çeşitli çapta mühimmat ele geçirildi.