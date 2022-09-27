İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde silahlı yağma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ve bir kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları evde jandarma ekiplerine yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı yağma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ve bir kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları evde jandarma ekiplerine yakalandı.



Alınan bilgiye göre, hakkında silahlı yağma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş., saklandığı H.E.B.'ye ait evde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı sonrasında yakalandı. Evde yapılan aramada 600 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 800 gram sentetik uyuşturucu, 60 adet sentetik hap, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 35 lira banknot ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.