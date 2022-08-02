İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya’da jandarma ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 105 kök kenevir bitkisi, 16 buçuk kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 105 kök kenevir bitkisi, 16 buçuk kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Erenler ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 105 kök kenevir bitkisi, 16 buçuk kilo kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak S.Y. ve R.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

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